Bugetti: "Saremo in tutte le frazioni". Centrosinistra, festa per la sede

In via Garibaldi, Ilaria Bugetti, candidata sindaco per il centrosinistra, ieri pomeriggio ha inaugurato la sede del comitato elettorale davanti a una folla tra cittadini, simpatizzanti e big di partito. Erano presenti, tra gli altri, l’onorevole Marco Furfaro, il sindaco Matteo Biffoni, il segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni e quello regionale Emiliano Fossi, il sindaco di Firenze Dario Nardella, la capo di gabinetto della Regione Cristina Manetti.

"Questa sarà una delle tante sedi", ha tenuto a precisare Bugetti, senza nascondere l’emozione. Al suo fianco il vice sindaco Simone Faggi, designato a ricoprire ancora il ruolo in caso di vittoria. "Saremo nelle frazioni per ascoltare le persone. In ogni circolo di quartiere ci sarà modo di trovare materiale e informazioni". Proprio la partecipazione sarà uno dei cavalli di battaglia di questa campagna elettorale: "Da quando mancano le circostrizioni le persone hanno perso dei punti di riferimento – ha aggiunto – L’impegno è quello di colmare questa assenza". In vista dell’appuntamento pubblico di presentazione delle idee per la città, sabato 20 alle 17 al Politeama, Bugetti ha tenuto a precisare che "il lavoro da fare è ancora tanto, questi giorni che ci dividono dal voto serviranno per parlare di quanto è stato fatto finora e di quello che manca". Meno di due mesi che saranno dedicati appunto all’ascolto dei bisogni, al racconto di ciò che è stato realizzato dalla giunta Biffoni nel segno del rinnovamento "perché – ha sottolineato Bugetti – i tempi cambiano e vanno saputi interpretare". Poi ancora: "Entusiasmo e calore delle persone ci serviranno per questa campagna elettorale. Il nostro principale obiettivo è il bene comune, stare al fianco della gente e pensare a uno sviluppo importante per Prato di fronte a nuove sfide. Dobbiamo stare al fianco di una città che lavora, di una città che è solidale e prendercene cura".

Poi l’invito a lavorare tutti insieme per vincere: "C’è molta energia, ci servirà il contributo di tutti per la nostra città. Io sono una, ma insieme siamo tanti". La carica prima di lasciare spazio alla festa: "Adesso però voglio salutarvi uno ad uno". E così è stato tra abbracci e strette di mano.

Silvia Bini