Bugetti, la seconda lista è politica. Ecco tutti i nomi dei 32 candidati

Un’altra tessera è andata a incastrarsi nel composito puzzle delle alleanze politiche in vista delle elezioni amministrative. E ‘campo largo’ sia, anche con Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra civica ecologista e Socialismo XXI, le tre anime della lista Sinistra Unita Prato con Ilaria Bugetti. Un’esperienza politica nuova per Prato, un percorso a sinistra insieme al Pd che non si vedeva da vent’anni alle elezioni amministrative.

"Abbiamo invertito e sovvertito una specie di legge fisica della sinistra che tende più alla scissione che alla fusione – sottolinea il portavoce Marco Monzali, leader di Europa Verde (anche lui candidato). Ci chiamiamo, non a caso, Sinistra Unita per Bugetti. Questa è una lista politica, non civica – rimarca Monzali - Un valore aggiunto per l’intera coalizione". La candidata più giovane ha 21 anni e si chiama Viola Alessandrini, studentessa universitaria mentre i più ‘navigati’ hanno 76 anni: sono Filippo Vasco, coordinatore di Socialismo XXI e Vincenzo Vicino, pensionato. Suona la carica di 32 candidati, una rosa di 16 donne e 16 uomini. Una formazione nata anche nel nome di Gianni Del Vecchio, come hanno ricordato con commozione la candidata sindaca Ilaria Bugetti e la leader di Sinistra civica ecologista Daniela Lastri. Una lista progressista perché, per dirla con Bugetti, "progresso vuol dire andare avanti insieme senza lasciare indietro nessuno".

A Prato ieri sono arrivati il sindaco di sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, il segretario regionale di Sinistra italiana Dario Danti, e appunto Daniela Lastri, coordinatrice regionale di Sinistra Civica Ecologista ed ex consigliera regionale. Chi c’è in lista: Viola Alessandrini, 21 anni, studentessa; Paolo Balestri, 69 anni, pensionato; Aurora Betti, 36 anni, impiegata nel commercio; Alessandro Bonacchi, 47 anni, perito elettronico; Maria Giuditta Bozzano, 37 anni, insegnante di cinese; Valeria De Luca, 68 anni, pensionata; Susanna Cappello, 49 anni, insegnante di lettere; Sara Carli, 21 anni, studentessa; Patrizia Caruso, 55 anni, disoccupato; Lorenzo Chiani, 35 anni, cooperatore sociale; Mara Anna Ciulli, 55 anni, agente di polizia municipale in pensione; Eleonora Cossu, 59 anni, insegnante di chimica; Giancarlo Giagnoni, 71 anni, pensionato; Matilde Griffo, 67 anni, insegnante di storia e filosofia; Davide Gucci, 49 anni, artigiano orafo e insegnante; Luciana Lenzi, 53 anni, operaia di una cooperativa sociale; Maria Elvira Liscia, 60 anni, operatrice Caaf; Alice Lulli, 42 anni, social media; Massimo Mango, 45 anni, dipendente comunale e allenatore rugby; Tiziano Massara, 48 anni, edicolante; Fabrizio Micheloni, 68 anni, pensionato; Carlo Marco Monzali, 69 anni, direttore Radio Gas; Zsuzsanna Musztrai, 59 anni, trainer di ginnastica postulare; Roberta Maria Rita Nusanti, 68 anni, pensionata; Massimo Nocentini, 59 anni, geometra; Lorenzo Pollastri, 44 anni, chimico tintore; Claudio Righini, 68 anni, pensionato; Mirko Rocchi, 64 anni, regista e insegnante; Francesca Targetti, 25 anni, studentessa; Claudio Tronci, 70 anni, tecnico della sicurezza Asl; Filippo Vasco, 76 anni, sindacalista in pensione; Vincenzo Vicino, 76 anni, pensionato.

Maria Lardara