Borghi-Marinelli, la coppia più cool Una settimana di grande cinema

In attesa di conoscere il "secondo tempo" dell’arena estiva che ci terrà compagnia fino a settembre inoltrato, l’ultima settimana di luglio ha in cartellone ancora del buon cinema. Stasera, alle 21.45, torna uno dei titoli più amati della stagione, "Le otto montagne" dal romanzo di Paolo Cognetti, con la coppia più "cool" del cinema italiano, Alessandro Borghi e Luca Marinelli, con l’aggiunta del sempre bravo Filippo Timi. Domenica 23 ancora "Gli spiriti dell’isola" di Martin McDonagh che aveva conquistato pubblico e critica con "Tre manifesti a Ebbing, Missouri". Forse la nuova regia non ne è all’altezza ma si tratta pur sempre di un gran bel film con un convincente Colin Farrell. Per i lunedì del Mabuse ecco "Delta" film tutto italiano diretto da Michele Vannucci ed interpretato ancora da Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. Un duello tra due uomini che si confrontano, tra i paesaggi nebbiosi del delta del Po. Sulla carta, ottima idea e insolite location, ma dopo una mezz’ora di ottimo livello, il film perde di efficacia. Comunque da vedere. Dramma dei nostri giorni made in Spagna martedì 25 con "Tutto in un giorno" con Penelope Cruz, oramai star internazionale con tanto di premio Oscar sul caminetto. Nel film la vera sorpresa è Luis Tosar, un attore che, una volta visto, non si dimentica. Mercoledì 26 film d’autore con "Holy spider", premio miglior attrice a Cannes 2022, co-produzione tra Francia, Germania, Svezia, Danimarca, mentre giovedì 27 è la volta dei cartoons con "Il gatto con gli stivali – L’ultimo desiderio". Venerdì 28 è la volta di uno dei film più belli della stagione cinematografica appena conclusa; "Rapito" di Marco Bellocchio, il maestro del cinema con alle spalle quasi sessant’anni di carriera. Dal suo debutto shock con "I pugni in tasca" Bellocchio ha spesso diretto capolavori alternati ad altri film meno riusciti. Ma in questi ultimi anni il regista nato a Parma nel 1939 ha ritrovato una vena creativa di alto livello, firmando grandi film come "Il traditore"e la serie tv "Esterno notte" che affronta ancora una volta i giorni terribili del rapimento di Aldo Moro". Con la sua ultima regia Bellochio racconta un altro raipmento; quello del piccolo Edgardo Mortara sottratto alla sua famiglia ebrea dalle guardie pontificie del papa nel 1851. Al cinema Eden "Mission impossibile" e "Indiana Jones" alle 17 e 21. Chiuso per ferie dal 24.

Federico Berti