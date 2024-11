Books Festival. Pecci: il presente si può leggere

Da oggi a sabato il Centro Pecci Books Festival, per leggere il presente. Ecco il programma odierno Si parte stamani alle con un incontro dedicato alle scuole con l’illustratrice Giulia Pastorino ed il suo ultimo lavoro, Se fossi Ugo (Corraini 2024), testo base per un laboratorio aperto ad un centinaio di bambine e di bambini delle classi 4° e 5° delle elementari pratesi. Nel pomeriggio alle 17 Loredana Cirillo, psicologa, psicoterapeuta e docente universitaria, in dialogo con Irene Innocente (coordinatrice dipartimento educazione Pecci), terrà un incontro di formazione con i docenti dell’IP Marconi sul disagio giovanile, presentando il suo nuovio saggio Soffrire di adolescenza - Il dolore muto di una generazione (Raffaello Cortina Editore). Un tema di grande attualità: gli adolescenti sono sempre più ansiosi, fragili e depressi. Perché? Come possiamo aiutarli? Le pagine di questo libro raccontano il lavoro con gli adolescenti: la strada della crescita non può che attraversare il significato del dolore e delle sofferenze, parte integrante della vita. Andare alla ricerca delle verità più autentiche e profonde che vivono dentro di sé, rivendicando il loro diritto di esistere, rappresenta la strada maestra per diventare davvero grandi e sentire di avere un futuro.

In serata, alle 19, Valeria Montebello in dialogo con le content creators pratesi @chiaredilettanti (il progetto di Chiara Agostini e Diletta Capocchi, due giovani professoresse con la passione per i libri) presenta il suo primo romanzo, Succede di notte (Tagli Feltrinelli), all’incrocio tra una versione dark di Bridget Jones e la protagonista della serie culto Fleabag. Armata di una prosa schietta e graffiante, Valeria Montebello compone un affresco sull’instabilità di sesso e relazioni nella società contemporanea. Racconta di Azzurra, 27 anni, che conduce un podcast che si chiama Post-Love. Con una certa dose di disincanto, ha già collezionato una serie di storie dal destino segnato. Piccole larve, così le chiama, in attesa di tramutarsi in fantasmi e sparire. Montebello è scrittrice e sceneggiatrice. Dopo la laurea in filosofia ha iniziato a scrivere di relazioni e internet culture per Il Foglio, Nuovi Argomenti, altre testate e riviste. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.