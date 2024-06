Boato sulla costa toscana. La fondazione pratese rileva il segnale sonico

Un boato di diversi secondi avvertito all’Isola d’Elba e in tutta la costa Toscana. Cosa è successo davvero alle 16.29 del 20 giugno? L’Istituto Geofisico Toscano, che fa parte della Fondazione Parsec, e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze hanno vagliato le varie interpretazioni possibili sulla base dei dati registrati dalle strumentazioni e concluso per il momento che l’interpretazione più plausibile rimane quella del bolide entrato in atmosfera. Nelle prossime settimane saranno approfonditi i dati acquisiti per confermare o meno l’interpretazione e delineare ulteriori caratteristiche del fenomeno.

La possibile spiegazione arriva da una delle fonti più autorevoli in materia, l’Istituto geofisico Toscano-Fondazione Parsec, che ha incrociato i dati con quelli dell’Ingv e dell’Università di Firenze: "Alle 16,29 – si legge nel report con i dati raccolti dal dottor Andrea Fiaschi – la stazione sismo-acustica installata al campo sportivo di Seccheto (Campo nell’Elba) ha registrato un segnale sismo acustico fortissimo", tantissima energia liberata nell’atmosfera proveniente a sud dell’Isola di Montecristo. "La velocità apparente è all’incirca stabile sui 400 metri al secondo per tutta la durata del segnale, per poi diminuire indicando un allontanamento della sorgente".

Per capirsi il segnale registrato è di un’ampiezza di dieci volte maggiore rispetto agli eventi registrati in precedenza, tanto da saturare i sensori infrasonici e produrre un segnale sismico registrato sia all’Elba che sulle stazioni della rete nazionale dell’Ingv fino alla Valle d’Aosta.

Tradotto: probabilmente si è trattato di un bolide, per capirsi un piccolo asteroide che è entrato nell’atmosfera terrestre e si è disintegrato. Probabilmente del tutto, ma anche se ci fossero stati dei frammenti sarebbero caduti in mare.

Smentita l’ipotesi del terremoto, poiché i sismografi dell’Ingv l’avrebbero rilevato, e anche quella del boom sonico, con il presidente della Regione Eugenio Giani che riporta fonti dell’Aeronautica Militare.

"In relazione alle segnalazioni di un ‘terremoto’ che sarebbe avvenuto in Toscana alle 17.40 – spiega l’Ingv – dalle registrazioni della stazione sismica di Cais (isola di Capraia) il segnale è evidente ma non si tratta di un segnale sismico, quindi non è un terremoto". L’Ingv spiega che "al momento l’ipotesi più probabile è che sia un evento originato in aria".