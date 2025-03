Bloccano il ladro, lui li minaccia. Arrestato

PRATOScoperto da due condomini a rubare nei garage del palazzo in via Zarini, li ha minacciati brandendo due bottiglie nel tentativo di guadagnare la fuga. Ma i due impavidi cittadini lo hanno bloccato fino all’arrivo degli agenti. La polizia di Stato di Prato ha arrestato un 36enne nigeriano per tentata rapina aggravata. Un equipaggio della squadra volante della Questura è stato inviato in via Zarini in seguito ad una segnalazione di furto in atto nei garage di un condominio. Sul posto gli agenti hanno trovato due condomini che avevano bloccato l’autore del tentativo di furto. Gli stessi condomini hanno riferito che, mentre si trovavano all’interno delle proprie abitazioni, avevano udito forti rumori provenire da un garage situato al piano terra e, accorsi si erano imbattuti in un uomo che aveva divelto la porta d’ingresso con una tronchese ed un cacciavite e che rovistava all’interno. Una volta scoperto, il ladro li ha minacciati con due bottiglie di vetro, intimandoli di lasciarlo andare. Gli agenti hanno sequestrato gli oggetti utilizzati per lo scasso e hanno portato il ladro in Questura, dove è stato identificato il 36enne nigeriano, regolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio inerenti, perlopiù furti in abitazione.Al termine degli accertamenti il nigeriano è stato arrestato per il reato di tentata rapina aggravata e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato il fermo e ha disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.