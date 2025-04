"Bimbo morso dal cane, era senza museruola"

"Mio figlio di 9 anni è stato morso da un cane, mentre camminava all’ex-Ippodromo. Non ho nulla contro la proprietaria dell’animale, che si è anzi dimostrata gentile. Ma dopo aver chiamato il Comune, ho appreso dell’obbligo di museruola per i cani di media taglia. Che non viene mai rispettato". E’ la segnalazione di Giovanna, la quale ha voluto rendere noto un episodio avvenuto sabato intorno alle 14 al Parco della Liberazione e della Pace. "Mio figlio stava passeggiando insieme al fratello e a mio marito – ha raccontato – quando un cane di media taglia lo ha raggiunto da dietro, all’improvviso, e gli ha morso un polpaccio. Ha cercato di divincolarsi, ma il peggio è stato evitato solo dalla ragazza proprietaria dell’animale e dal suo fidanzato, che lo hanno richiamato". Il bambino è stato portato al pronto soccorso, dove ha rimediato sei giorni di prognosi. "Il parco è frequentato e a tutti piacciono gli animali – aggiunge –, ma vedo spesso cani anche di grossa taglia senza la museruola". Giovanna si è rivolta al Comune, segnalando il caso. Sul sito del Comune di Prato, si legge che "ai cani (nella foto un’immagine d’archivio) accompagnati dal proprietario è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate, se tenuti al guinzaglio, e muniti di museruola per i cani di indole mordace". "Mi è stato detto che l’ingresso dei cani di media taglia all’ex-Ippodromo è consentito se indossano la museruola – ha concluso – ma non so quante persone lo sappiano. Penso che implementare la cartellonistica ed effettuare controlli sarebbe importante".

Giovanni Fiorentino