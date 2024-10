Biblioteca, premi ai lettori. Gabriele appena 4 anni e 133 libri presi in prestito

Dai bambini c’è sempre qualcosa da imparare. Anche in fatto di lettura. Non superano 40 anni le età dei piccoli grandi lettori che durante l’anno hanno preso più libri in prestito, premiati dalla biblioteca Bartolometo della Fonte nell’ambito dei festeggiamenti per il compleanno dal suo trasferimento nei locali di Villa Giamari. Il vincitore assoluto è stato il piccolo Gabriele Bartoletti, appena 4 anni, con 133 libri presi in prestito: quasi un volume ogni due giorni. Seconda classificata Yasmine El Attar 12 anni e ben 75 libri letti in un anno. Sul terzo gradino del podio, ex aequo, si classificano con 72 libri a testa sempre due bambine, Noemi Stampigli, 9 anni e Marta Formato, 8 anni.

Tra gli altri vincitori una grande amica della biblioteca ’Della Fonte’, Penelope Bruno, 14 anni, 69 libri, già premiata gli anni scorsi e poi Elena Vianello, 10 anni e 64 libri all’attivo. Poco sotto si è classificato Mattia Menhdi Hoxa, 6 anni e 63 libri, Yvonne Adams, 12 anni, con 61 libri. Il più piccolo premiato in assoluto è Leonardo Ricceri, al quale, ad appena un anno 1 anno, i suoi genitori hanno preso in prestito 60 libri.

Troviamo poi Albert Barbieri, 9 anni, con 59 libri e Lorenzo Pacini, 6 anni e 56 libri presi in prestito. A tutti i premiati la biblioteca “Della Fonte” ha donato un libro che rispecchiasse le passioni e gli interessi letterari dei piccoli lettori. A consegnare gli omaggi c’era l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero che ha sottolineato l’importanza della lettura per lo sviluppo psichico ed emotivo di bambini e ragazzi: "Leggere rappresenta un’attività importante per i più piccoli, poiché la lettura dei libri aiuta l’immaginazione ma anche l’apprendimento di nuovi vocaboli, nonché di diversi punti di vista La lettura fa sognare e viaggiare verso posti lontani. Una bella alternativa a smartphone e giochi elettronici".

La biblioteca comunale ’Bartolomeo Della Fonte’ offre tante opportunità per curiosare tra gli scaffali alla ricerca di libri coinvolgenti. Ogni mercoledì la biblioteca, infatti, rimane aperta con orario continuato dalle 9 alle 23, mentre fino al prossimo 22 dicembre viene confermata l’apertura straordinaria domenicale con "Biblioteche A(perte)" alle 14,30 alle 18,30. Con il mese di novembre, per i bambini dai 3 agli 8 anni, parte un nuovo ciclo di laboratori e animazioni alla lettura dal titolo ’Racconti in movimento’ a cura di Silvia Todesca.

I bambini potranno divertirsi a trasformarsi nei personaggi delle storie e sperimentare i movimenti del corpo. Il primo appuntamento è per domenica 3 novembre alle 16,30 nello spazio ’Il libro parlante’ con "A scuola di Leoni". Per saperne di più e per prenotarsi ai vari laboratori di animazione alla lettura si può contattare la biblioteca ’Della Fonte’ telefono 0574-558567 o scrivere a [email protected].