Biblioteca Petrarca chiusa. E i facilitatori traslocano

Lo sportello al cittadino per facilitare i servizi socio-sanitari online fino ad oggi ospitato dalla Biblioteca Popolare Petrarca, si sposta temporaneamente nel palazzo comunale di Vernio.

La Petrarca è ente di accoglienza dei progetti di Servizio civile universale gestiti da Anci Toscana, ovvero come ente che accoglie i volontari in una sede accreditata rispondente a determinati requisiti di sicurezza, acquisiti in fase di accreditamento. "La chiusura della Biblioteca, per un tempo ad oggi indefinito – dichiara Hilde March, responsabile Servizio Civile di Anci Toscana – ha reso necessario individuare una sede alternativa per garantire la continuità del progetto annuale e del servizio. Per questo Anci ha chiesto all’amministrazione di Vernio di individuarla sul territorio".

"Quella del palazzo comunale è stata quasi una scelta obbligata – spiega la sindaca Maria Lucarini – perché già accreditata e la più idonea a ospitare il servizio in tempi brevi. Gli spazi disponibili nella sede del Comune a San Quirico ci permettono di proseguire un’attività preziosa per i cittadini, in particolare per chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali".

L’amministrazione di Vernio auspica che si possa approfondire il confronto con la dirigenza della biblioteca, che è un’associazione privata, per migliorare l’offerta di servizi ai cittadini e perché la Petrarca possa presto rientrare nella gestione. "Abbiamo già espresso disponibilità – concludela sindaca – Abbiamo già espresso la disponibilità, non appena verrà convocato il consiglio della Petrarca per il rinnovo delle cariche, a nominare come rappresentante del Comune una figura d’esperienza come Marco Armellini, i cui genitori sono stati tra coloro che hanno maggiormente contribuito alla crescita della biblioteca".