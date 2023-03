Biblioteca Lazzerini: la casa dei libri e dei pratesi Tanti servizi offerti per vivere nuove esperienze

La dottoressa Francesca Becucci parla di libri, lettura e lettori.

Come definirebbe la biblioteca?

"Generalmente è la casa dei libri, in quanto li custodisce, ma in realtà è il luogo d’incontro tra il lettore e i libri".

Come fate ad avere i libri?

"Il Comune di Prato sostiene tutte le spese che sono necessarie per fare funzionare la biblioteca: manutenzione, luce e riscaldamento. Tra queste spese c’è anche quella per l’acquisto dei libri. Ogni anno acquistiamo nuovi libri, che poi andranno in prestito. Non acquistiamo solo novità, ma anche testi che negli anni si sono sciupati. Le biblioteche sono un servizio pubblico ed esistono perché ci sono i soldi dei contribuenti".

Quali sono le attività di promozione alla lettura?

"Propone attività gratuite alle classi per avvicinare alla lettura, fare conoscere la biblioteca e i suoi servizi e fornire strumenti ausiliari all’istruzione scolastica. Le proposte per le scuole comprendono: attività didattiche ludiche e interattive, letture animate, laboratori emotivi, laboratori di costruzione di libri e di invenzione di storie, visite guidate e progetti integrati in collaborazione con altre istituzioni culturali. Lo Spazio ragazzi della biblioteca è aperto al pubblico anche la domenica".