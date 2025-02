Biblioteca digitale. Ora è più facile

Per chi avrebbe sempre voluto imparare a leggere un e-book o ascoltare un audiolibro sulla biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnline, ora trovare una risposta in biblioteca è più semplice. La Lazzerini mette a disposizione un’occasione pensata proprio per tutti per imparare ad usare il portale promosso dalla Regione Toscana. Possono partecipare un massimo di 10 iscritti ad incontro, ma occorre iscriversi prima a DigiToscana MediaLibraryOnline. Registrarsi è molto semplice: basta richiedere user name e password in biblioteca o compilare il modulo online sul sito www.bibliotecalazzerini.prato.it. Gli incontri sono gratuiti, ogni lunedì dalle 17 alle 19 fino al 5 maggio. Basta scegliere una data e prenotarsi a: [email protected]