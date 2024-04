Battaglia per il decoro. Cenni a Galciana:: "Servono telecamere contro l’illegalità"

Frazione che vai, problemi che trovi. Ma anche soluzioni come quelle proposte dal candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni. Che continua a girare in lungo e in largo la città, in un filo diretto con cittadini e categorie economiche. Il tour elettorale lo ha portato ieri in zona Le Fonti, La Querce, Galciana. Proprio a Galciana, nel pomeriggio, è stato accompagnato dal sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli. La campagna di ascolto si è concentrata qui sui temi del decoro che viene invocato dai cittadini soprattutto nella parte vicina al laghetto: nutrita la comunità di Galciana che si è affacciata al passaggio del candidato sindaco di centrodestra. "Quella che si registra è una situazione di forte degrado contro la quale interverrò con l’installazione di telecamere per scoraggiare qualsiasi forma di illegalità e garantire un maggiore percezione di sicurezza – fa sapere Cenni – Decoro e sicurezza sono elementi congiunti. Un ringraziamento a chi, nonostante la temperatura per niente primaverile, ha voluto seguirmi e anzi guidarmi in questa passeggiata".

Altro giro, altra corsa. In via delle Fonti dito puntato dei cittadini sull’attraversamento a doppio senso di circolazione del ponte che sovrasta l’autostrada e privo di percorso ciclopedonale. "La richiesta è di accelerare l’apertura della rotonda di via Sabadell, già costruita, in modo da creare una viabilità ad anello finalizzata a istituire il senso unico sul ponte, ricavando così uno spazio sicuro per bici e persone a piedi. Sempre in via delle Fonti, eliminazione dell’attuale pista ciclabile che, priva di protezione, interferisce con la carreggiata e sistemazione dei marciapiedi. Infine, la manutenzione del parcheggio tra la Declassata e via Berlinguer con controlli sulla sosta e con interventi contro il degrado per una immagine decorosa del principale ingresso alla città oggi ridotto a una discarica a cielo aperto".

Diverse le segnalazioni di criticità anche a La Querce. Il tour nelle frazioni iniziato a febbraio proseguirà nei prossimi giorni. "Una volta di più – conclude Cenni – comprendo quanto la mancanza di ascolto, di confronto e di concertazione con la gente produca interventi che moltiplicano il disagio e il malcontento anziché apportare soluzioni o almeno miglioramenti".

Maria Lardara