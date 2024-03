Basta minicar in San Francesco. Parcheggi gratis fuori dalle mura: "Presto trenta posti a disposizione"

Una distesa di minicar dalla fontana dei Delfini fino al sagrato della chiesa appena restaurata. Piazza San Francesco chiede decoro visto che con la recente apertura della succursale del Dagomari in piazza Duomo, unita alla prersenza di Cicognini e San Niccolò, è diventata una distesa di macchinine di tutti i colori. La piazza che diventa un parcheggio abusivo non piace ai residenti, ai commercianti e ai cittadini e così l’amministrazione è scesa in campo.

Trovare una soluzione non è stato facile, le minicar non possono sostare negli spazi destinati ai motorini nonostante per il codice della strada siano assimilati ai ciclomotori, ma stalli dedicati non ce ne sono e quindi si pone il problema. L’obiettivo dell’amministrazione è stato chiaro fin dal primo momento: liberare la piazza dall’invasione dei mezzi. Ora la soluzione è stata trovata e nei prossimi giorni arriveranno le lettere alle famiglie con figli che frequentano i tre istituti superiori del centro per metterle in guardia sui cambiamenti.

In San Francesco le minicar non possono sostare: a generare incomprensione è anche il fatto che da tempo nella piazza le strisce che delimitano la sosta dei motorini sono scolorite e quindi lasciano all’immaginazione la sosta. D’ora in poi non sarà più così.

"Nella piazza è consentita la sosta dei motocicli e ciclomotori nella parte più prossima alla fontana – spiega l’assessore alla mobilità Flora Leoni –. Da tempo però le strisce di parcheggio sono scolorite quindi abbiamo dato mandato a Consiag di ridisegnare la segnaletica. In quella zona però potranno sostare solo motorini e non minicar. Per questo tipo di veicoli la normativa è da aggiornare, così abbiamo individuato una trentina di spazi fuori dalle mura che saranno a disposizione degli studenti per parcheggiare i mezzi senza pagare il biglietto di parcheggio. Il problema è che le minicar a tutti gli effetti occupano lo spazio di una vettura di piccole dimensioni e quindi non è stato semplice individuare le zone e creare posti auto dedicati".

I parcheggi verranno ricavati fuori dalle mura in via Pomeria, piazzale del Ponzaglio, l’area del mercato, piazza Ciardi e piazzale Ebensee. In questi luoghi ci saranno parcheggi gratis per le macchinine, chi non troverà posto dovrà occupare un parcheggio blu a pagamento. "In piazza del Mercato Nuovo ad esempio ci sono tariffe molto vantaggiose – aggiunge Leoni –. Trovare una soluzione non è stato semplice, del resto però in piazza San Francesco la sosta tornerà ad essere consentita solo ai motorini nella parte più prossima alla strada e più lontana dalla chiesa, che è stata appena restaurata e che nelle condizioni attuali viene oggettivamente deturpata dalla distesa di veicoli".

Leoni invita i ragazzi anche a valutare mezzi alternativi: "Fermo restando la soluzione che sarà adottata, invito gli studenti a cercare altre forme di trasporto più sostenibili visto che sono sensibili ai temi dell’ambiente. Sta anche a loro dare il buon esempio".

Silvia Bini