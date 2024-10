Basket serie C. Dragons, vittoria sofferta . Torna su con pieno merito

Vittoria di misura, ma pur sempre vittoria, per i Dragons in serie C unica. I pratesi si impongono per 65-61 contro Juve Pontedera e si riprendono i piani alti della classifica. Gara difficile, per tanti motivi. Perché la sconfitta di Firenze di sabato scorso era rimasta indigesta, perché la Juve Pontedera aveva già fatto vedere di essere una squadra importante in coppa Toscana e perché in questo inizio di stagione sembra tutto molto difficile per i ragazzi di coach Pinelli. E’ andata bene, in una gara ad elastico, con i Dragons bravissimi nella fase difensiva, capaci di azzerare il tentativo di rimonta ospite nell’ultimo quarto. La Juve Pontedera inizia forte e chiude il primo quarto in vantaggio 25-21. Grandissima la reazione laniera nel secondo quarto: in 10’ solo quattro i punti segnati dalla squadra ospite allenata da coach Alessandro Becagli. All’intervallo lungo i Dragons arrivano avanti 40-29. Si torna in campo, ma la Juve reagisce con Malfatti che prima accorcia da tre sul 44-36 e poi firma il sorpasso al termine del terzo quarto. Nel mezzo, i canestri di Regoli, che accompagnano la rimonta della formazione della Valdera, con Prato in difficoltà in attacco. Gli ultimi dieci minuti vedono partire bene i ragazzi di Marco Pinelli (57-52 al 33’), che stringono le maglie in difesa e registrano meglio i tentativi a canestro. Pontedera non molla. La gara rimane equilibrata, con molti errori al tiro. Un recupero di Bruni consente a Banchelli di segnare da sotto il 61-58 in un momento difficile per i rossoblù. Maltomini da tre prova a ridare ossigeno agli ospiti, ma i Dragons sfruttano il vantaggio accumulato poco prima e chiudono sul 65-61. Ecco il tabellino dei pratesi, che Sabato saranno in trasferta al PalaCoverciano contro Enic Pino Firenze: Manfredini 14; Marini, Iardella 9, Banchelli 2, Magni 9, Staino 7, Berni 2, Smecca 7, Salvadori 9, Bruni 6, Settesoldi ne. Coach: Pinelli.

L.M.