Basilica delle Carceri: ’Una baby gang in piazza’

Cosa intende fare il Comune per affrontare il problema delle baby gang e dei vandalismi nelle ore notturne in città?

Rita Pieri, capogruppo del gruppo consiliare Forza Italia e la consigliera del gruppo Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Eleonora Cioni, hanno presentato una domanda d’attualità al sindaco Ilaria Bugetti in merito agli atti di vandalismo nei confronti della Basilica di Santa Maria delle Carceri avvenuti, lo ricordiamo, nella notte fra sabato e domenica scorsa.

Sabato, fra le 23 e mezzanotte, una o più persone hanno preso a calci le pannellature basse delle ante del portone principale e di quello laterale della chiesa. A essere danneggiati sono stati solo i portoni esterni: per entrare in chiesa c’è bisogno di aprire una seconda porta, blindata, che non è stata toccata.

Le forze dell’ordine, carabinieri e polizia municipale, sabato notte arrivarono con tempestività ma della banda in piazza non c’era più traccia. La mattina successiva i carabinieri hanno acquisito i filmati della videosorveglianza della piazza.

La Diocesi ha presentato denuncia e lo stesso vescovo, monsignor Giovanni Nerbini domenica mattina andò a vedere i danni causati, ipotizzando un gesto di tipo vandalico. E la presenza di questa baby gang che sino a tarda sera staziona in Piazza delle Carceri, infastidendo la gente che passa, facendo schiamazzi, lanciando petardi, è segnalata da tempo sia dai cittadini sia dai commercianti della zona.

"Piazza dellle Carceri - scrivono Rita Pieri ed Eleonora Cioni nella loro domanda che verrà discussa in consiglio comunale - risulta essere da tempo un luogo frequentato da una baby gang che adottando comportamenti aggressivi nei confronti dei passanti, inclusi episodi di disturbo tramite l’uso di petardi, crea un clima di paura. Inoltre, soprattutto nelle ore serali e notturne, la piazza è spesso teatro di raduni e bivacchi, con conseguente degrado della zona. Con la nostra domanda chiediamo al sindaco quali provvedimenti l’amministrazione comunale intenda adottare per affrontare questa problematica, attraverso l’impiego delle forze dell’ordine e con interventi mirati di carattere sociale e preventivo".

Il fenomeno dei vandalismi notturni non riguarda solo il centro storico ma anche le periferie. Quasi ogni notte si verificano spaccate di finestrini delle automobili e rotture di specchietti. Per non parlare dei furti nei negozi, dopo aver spaccato le vetrine: l’ultimo è stato il bar Valentina.