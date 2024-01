Bando da 478mila euro per gestire il cimitero

Cimitero di Poggio a Caiano, è uscito il bando esplorativo per la gestione nei prossimi 3 anni (rinnovabili di altri tre). Il bando, già on line, viene espletato dalla Stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia e mira a trovare un gestore che si occupi di svariati aspetti del cimitero. Ricordiamo che il cimitero comunale da anni è al centro delle polemiche per problemi strutturali (derivanti anche da precedenti contenziosi legali con le ditte) che dovranno essere sanati e per una manutenzione che non sempre è stata all’altezza del luogo di rispetto e accoglienza dei defunti quale è appunto il cimitero. Gli interessati alla procedura, intanto, devono essere iscritti al Sistema Start della Regione Toscana.

La concessione per le ditte, i consorzi, le cooperative interessate ha per oggetto la gestione globale dei servizi cimiteriali intesi come operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione; la custodia (vigilanza e custodia del cimitero, apertura cancelli, assistenza all’utenza); la pulizia e il decoro, la raccolta e conferimento dei rifiuti. Poi ci saranno da seguire le manutenzioni ordinarie, del verde e aree inghiaiate e campi comuni; gestire le luci votive, predisporre i contratti di concessioni cimiteriali e la rivendita dei fiori che si svolgerà in apposito chiosco nell’area antistante il cimitero. Può essere attivato il servizio manutenzione sepolcri e devono essere fatte verifiche periodiche sul monitoraggio della pubblica incolumità. Il valore stimato della concessione è 478.272 euro ovvero 79.712 euro per 6 anni). Il canone minimo annuo che il concessionario dovrà corrispondere al Comune è pari a 5.000 euro. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il 6 febbraio.

M. Serena Quercioli