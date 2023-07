Bambina si sente male al centro estivo, paura

Grande paura, nel primo pomeriggio di ieri, quando una bambina di 5 anni ha accusato un malore al campo estivo della parrocchia di Sant’Antonio da Padova a Mercatale di Vernio.

Per soccorrerla è stato richiesto l’intervento del 118: la centrale operativa ha decisiono di inviare sul posto l’elisoccorso Pegaso che dopo pochi minuti è atterrato sul campo sportivo di Vernio, poco distante da dove si trovava la piccola paziente, che è stata trasportata fino al campo sportivo "Amerini" in località Morandaccio con un mezzo della Croce Rossa.

Fortunatamente, le condizioni di salute della bambina si sono rivelate, durante il soccorso, meno gravi rispetto al momento della chiamata al 118. La piccola era in codice giallo e non è stata trasferita in elicottero al Meyer di Firenze, come era stato ipotizzato in precedenza, ma all’ospedale Santo Stefano di Prato con un’ambulanza.

Sono stati gli animatori del campo estivo all’oratorio a dare l’allarme, insieme al parroco, vedendo la piccola non stare bene subito dopo aver consumato il pranzo. Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica. Probabilmente è stata sia la giovane età della paziente che la nota problematica dell’arrivo dei soccorsi in Vallata a far decider in un primo momento per l’invio di Pegaso. Viaggio che però in questo caso si è rivelato inutile, visto che le condizioni della piccola sono presto migliorate.