Baldini a capo del sindacato critici cinema

La critica cinematografica pratese Elisa Baldini (foto), classe 1982, è la nuova coordinatrice toscana del Sindacato nazionale critici cinematografici italiani, che svolge attività di promozione della cultura cinematografica (Sncci). Succede a Marco Luceri, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi nove anni, dopo Claudio Carabba. "Sono felice di questa opportunità e onorata per la fiducia – ha detto Baldini -. Il mio obiettivo sarà proseguire l’egregio lavoro svolto da Luceri negli ultimi nove anni e mi piacerebbe allargare la rete di connessioni e collaborazioni proficue tra il gruppo e le realtà locali che si occupano di cultura cinematografica, studiare nuove opportunità di scambio e diffusione di competenze tra i membri del gruppo, accogliere nuovi iscritti che possano dare ancora più stimoli ed energia al sindacato". Elisa Baldini si è diplomata al liceo classico Cicognini e nel 2007 ha conseguito la laurea magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale all’università di Bologna con una tesi sull’influenza del neorealismo italiano nel cinema americano. Dal 2008 al 2020 ha collaborato con Cineforum, dal 2005 con Quaderni di Cinemasud. Dal 2011 è parte del team editoriale di CG Entertainment, storica casa di distribuzione cinematografica, per la quale ha realizzato booklet di approfondimento ed interviste per gli extra home video anche a Ennio Morricone, Giancarlo Giannini, Terence Hill, Franco Nero, Paolo e Vittorio Taviani, Ricky Tognazzi, Leonardo Pieraccioni, Giovanni Veronesi, Ferzan Ozpetek. Ha pubblicato saggi su volumi collettivi dedicati fra gli altri a Massimo Troisi, Liliana Cavani, Gabriele Salvatores, Luca Guadagnino, Vittorio De Sica. Nel 2024 è uscito il suo volume dedicato a Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli, nella collana I migliori film della nostra vita di Gremese Editore.