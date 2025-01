Badie, trasloca il mercato. Da venerdì in via Ferraris

Trasloca il mercato settimanale delle Badie. Da venerdì 17 gennaio si sposterà in via Ferraris - nel parcheggio pubblico accanto al Penny Market - il mercato settimanale delle Badie, che finora si teneva in via Pasteur.

L’obiettivo è dare maggiore visibilità al mercato in una zona più centrale e di maggiore frequentazione all’interno del quartiere ed aumentare così i banchi migliorando il servizio per tutta la zona e l’offerta merceologica.

La zona in cui veniva svolta attualmente non rispondeva più alle necessità di ambulanti e cittadini.

Per questo l’amministrazione comunale ha accolto la richiesta proveniente dalle associazioni di categoria, in particolare da Anva Confesercenti, che da tempo evidenziava la necessità di spostamento dell’area mercatale per contrastare il progressivo indebolimento del mercato a causa della posizione scarsamente visibile.

La proposta degli operatori del mercato era appunto la nuova area di parcheggio di via Ferraris, che non era però ancora stata completata. Nella riunione di confronto tra le categorie economiche e l’assessore alle Attività Produttive Benedetta Squittieri tenutasi ad ottobre, è stato espresso parere favorevole allo spostamento in via Ferraris.

La nuova disposizione del mercato prevede un numero complessivo di posteggi pari a 8 di cui tre del settore alimentare e cinque del settore non alimentare, con una fase iniziale di 6 posteggi mantenendo lo stesso giorno di svolgimento della settimana, il venerdì.

"Mi fa molto piacere annunciare questo spostamento che rende il mercato delle Badie più visibile e più attrattivo per gli operatori del mercato e per i cittadini - afferma l’assessora Benedetta Squittieri -. Finalmente si riesce a dare concretezza ad una richiesta che ci arriva direttamente dagli ambulanti. Li ringrazio per la collaborazione che in questi anni non hanno mai fatto mancare per migliorare tutte le attività mercatali della città".