Autunno da sfogliare. Laboratori per bimbi

Laboratori per bambini, letture, incontri e tanto altro: è il programma di "Un autunno da sfogliare", la rassegna promossa dal Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese e tanti sono gli appuntamenti alla biblioteca Palazzeschi di Seano. Dal 7 ottobre e per tutto novembre la biblioteca sarà aperta in via straordinaria il sabato pomeriggio (ore 14-19). Nei sabati 7, 14, 21 e 28 ottobre e 4, 11, 18 e 25 novembre (ore 16) ci sarà "Oplà, che storia sarà?", un ciclo di letture animate e atelier artistici per bambini 3-7 anni. "Storie...con l’Autore", invece, è un duplice appuntamento con autori per ragazzi e laboratorio creativo per bambini 5-9 anni.

Il primo sarà il 21 ottobre con "Ti disegno e ti racconto", laboratorio creativo con l’autore e illustratore Simone Frasca e poi il 18 novembre (tutti e due sono alle 10,30) con Corinne Giampaglia, illustratrice e collaboratrice editoriale della Walt Disney Accademy.

"Raccontare a fumetti" è un corso base di fumetto per ragazzi 8-13 anni, in compagnia di Manuel Baglieri, illustratore e arte-terapista e si svolgerà il 14 e 21 ottobre e l’11 e 25 novembre, sempre alle 10,30. A dicembre è tempo di Natale e sabato 2,9, 16 3 23 letture sul tema "Un Natale col regno animale", per bambini 3-7 anni, con Alessandra Forlani: saranno quattro letture a voce alta per esplorare la magia del Natale e divertirsi con laboratori creativi.

Tutte le letture e i laboratori saranno gratuiti ma occorre prenotare e deve essere presente un genitore. Informazioni e prenotazioni: biblioteca[email protected] oppure telefono 055.8705520.