Auto prende fuoco in autostrada, il guidatore riesce a uscire in tempo

Prato, 13 luglio 2023 – Auto a fuoco nella notte sull’A11, ma per fortuna nessuna persona coinvolta. I vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle 2 di questa notte per l’incendio di un’auto al chilometro 11 dell'autostrada A11, tra Prato est e ovest direzione Pistoia. L'auto è andata completamente distrutta dalle fiamme e il conducente risulta illeso, perché uscito dalla vettura alle prime avvisaglie di fumo. Sono intervenuti Polizia stradale, personale del soccorso stradale e tecnici della società autostrade. Il traffico veicolare non ha subito rallentamenti visto l'orario.