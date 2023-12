Auto d’epoca nella ztl. E ora piovono le multe

Piovono multe. Le sanzioni da 98 euro stanno arrivando a pioggia a tutti i proprietari dei veicoli storici che nei giorni dal 6 all’8 ottobre hanno partecipato al raduno di veicoli d’epoca. Manifestazione autorizzata che prevedeva un carosello delle auto storiche, in più occasioni scortato dalla polizia municipale. La sfilata ha fatto ingresso in centro città con auto di fascino, provenienti da tutta Europa che adesso di vedono arrivare multe a raffica. Il motivo? La violazione al codice della strada che sanziona l’ingresso in zona a traffico limitato. Il carosello ovviamente è entrato in zona a traffico limitato, ma non certo per fare una furbata. E così i proprietari delle auto d’epoca che a ottobre hanno partecipato alla manifestazione si sono visti recapitare multe da 100 euro per il passaggio nei varchi elettronici. Certamente si tratta di un disguido tecnico che però al momento si sta traducendo in una serie di grattacapo per i titolari dei verbali che dovranno chiedere di annullare la multa. "Più volte i mezzi, scortati da una pattuglia di vigili, sono entrati in aree pedonali e lì hanno anche sostato per permettere la visione e foto a turisti, appassionati e curiosi. Le targhe delle auto partecipanti alla manifestazione sono state a suo tempo comunicate al comando della polizia municipale ma, malgrado ciò, stanno iniziando ad arrivare le multe per essere entrati nella Ztl senza autorizzazione - spiega Salvatore Leonardi -. Ho partecipato a eventi simili in altre città e in tutti i casi, i responsabili hanno sempre provveduto a disabilitare i varchi per evitare antipatiche situazioni e brutte figure con partecipanti provenienti da varie regioni italiane e dall’estero. Spero che il buonsenso prevalga".