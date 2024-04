Aurora Francioni si è laureata. La tesi sugli uffici comunali

Dal Casentino a Carmignano per preparare una tesi di laurea che parla di innovazione negli uffici comunali. Aurora Francioni ha conseguito la laurea magistrale all’università di Firenze in "Governo e direzione d’impresa" con la tesi "Lavoro Agile e Lean Organization come leve per il cambiamento nelle organizzazioni pubbliche. Il caso del Comune di Carmignano". La tesi è frutto di un tirocinio effettuato in Comune. "Sì tratta – spiega l’assessore al turismo Dario Di Giacomo - della prima tesi nata dal protocollo siglato dal Comune con la facoltà di Economia dell’università di Firenze. La tesi analizza la propensione dei dipendenti comunali all’introduzione di nuovi strumenti di gestione. L’innovazione è uno dei nostri obiettivi e non deve riguardare solo l’agricoltura, il turismo e la promozione della cultura. Per rispondere alle esigenze dei cittadini è necessario innovare i processi, come fanno le grandi imprese". Il tema del governo dell’amministrazione pubblica secondo i principi agili vede oggi l’interesse di tanti enti. "Partendo da questa tesi – conclude l’assessore - introdurremo gradualmente nuovi processi e nuovi strumenti. Siamo certi di essere tra i precursori di un nuovo modo di vivere gli uffici comunali".