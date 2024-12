Atti provvisori. FdI all’attacco. Ma è proroga

Vaiano, Montemurlo e l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, in provincia di Prato si trovano a fronteggiare una grave inefficienza amministrativa: entreranno infatti in regime di esercizio provvisorio, poiché non sono riusciti a redigere e approvare il bilancio di previsione 2025-2027 nei tempi previsti dalla legge". Lo affermano gli esponenti Fdi Emanuele Millo, consigliere dell’Unione dei Comuni della Valbisenzio, Emanuela Paci, consigliere comunale di Vaiano, e Antonio Matteo Meoni, consigliere comunale di Montemurlo. "Questo – si osserva in una nota – significa operare utilizzando il bilancio dell’anno precedente, con gravi limitazioni. Non sarà possibile avviare nuovi investimenti o progetti, salvo quelli obbligatori o urgenti, e le spese saranno autorizzate solo mese per mese, in dodicesimi, sulla base delle previsioni del bilancio dell’anno precedente". Per gli esponenti FdI: "La proroga concessa dal Governo ha evitato il peggio, ovvero l’ingresso in gestione provvisoria - concludono - ma il problema resta: queste amministrazioni non riescono a garantire una pianificazione finanziaria adeguata".

La sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli (nella foto), chiamata in causa, risponde: "In realtà il motivo dei ritardi sta a monte, infatti, è per primo il Governo a non aver approvato il proprio bilancio con ovvie ripercussioni a cascata per le amministrazioni locali. I veri problemi – aggiunge la sindaca – sono i tagli decisi a Roma su sanità, scuola e le mancate risorse che hanno lasciato da soli i Comuni alluvionati a risolvere la pesantissima situazione del dissesto idrogeologico. Inoltre vorrei informare i consiglieri di FdI che la proroga è stata decisa in sede di conferenza Stato–città su richiesta dei Comuni proprio perché mancava il bilancio del Governo".