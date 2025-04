Attesa infinita per una colonscopia: "Provo a prenotare da gennaio. Impossibile fissare l’esame"

L’esame impossibile. Nonostante il medico abbia indicato l’urgenza nella prescrizione. E nonostante il paziente abbia alle spalle un’operazione per tumore al colon retto. Claudio Perri, 71 anni, ormai ogni giorno fa tappa alla sua farmacia di riferimento per cercare di fissare, tramite il Cup, l’esame. Niente da fare. Respinto con perdite, tutte le volte. "Devo fare una colonscopia con biopsia in sedazione – racconta Perri, prescrizione alla mano – ci sto provando da gennaio. Proprio per il mio passato di paziente oncologico questo controllo per me è fondamentale".

Era il 2016 quando Perri fu operato per un tumore al colon retto a Careggi. Nei cinque anni subito successivi all’operazione doveva fare l’esame di controllo ogni 6 mesi. "Dal 2020 in poi mi è stato consigliato di fare la colonscopia una volta all’anno. Ma questa volta è un’impresa fissare l’appuntamento per l’esame. Ci sto provando da gennaio, ma nulla. Non c’è mai una data disponibile". Ormai da quattro mesi, tramite il servizio Cup in farmacia, Perri sta cercando un data per la fissare la colonscopia. Nulla. Il 27 marzo il medico di base gli ha anche fatto una prescrizione con priorità indicata come urgente: la visita doveva essere fatta entro dieci giorni. "Nulla, nemmeno in questo caso – racconta il 71 enne – Sono ritornato in farmacia più volte in questi giorni e oggi (ieri, ndr) mi sono recato anche al centro Giovannini, ma una data non c’è, da nessuna parte. Io sono disposto anche a muovermi, non pretendo che la visita sia a Prato...".

Fatto sta che dieci giorni dalla data della prescrizione sono passati, ma Perri sta ancora aspettando, ostaggio di liste d’attesa fiume. Privatamente il posto ci sarebbe subito ma il costo per lo stesso tipo di esame si aggira attorno ai 350 euro. "Se avessi solo questa patologia farei l’esame privatamente, ma ne ho anche altre per cui devo ricorrere alla sanità privata – spiega Perri – Ma non intendo rinunciare al controllo. Per me è fondamentale considerando quello che ho avuto".

La Regione, nell’area dedicata del sito web (nella sezione "Visite, esami, ticket), spiega che se al momento della prenotazione il servizio Cup verifica che le prime disponibilità non soddisfano quanto previsto dal Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (Prgla), in base al percorso di tutela della Asl Toscana Centro, l’Help Desk prende in carico il caso acquisendo tutti i dati della prenotazione e ricontatta il cittadino quando è riuscito a trovare un appuntamento nei tempi congrui. Fino ad ora Perri non è mai stato contattato. L’unico consiglio gli è stato dato dalla farmacia alla quale si rivolge per tentare di prenotare l’esame ormai da 4 mesi: ripassare e ritentare. E vedere se sarà più fortunato. Non proprio rassicurante.

Maristella Carbonin