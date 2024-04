Attenzione alle truffe. Ora c’è il numero verde

Non aprire link ed allegati se il dominio non è sicuro, non lasciare entrare in casa sedicenti tecnici dell’acqua o dell’energia elettrica, dubitare delle situazioni proposte e segnalare sempre alle Forze dell’Ordine. Sono queste alcune della raccomandazioni ripetute per prevenire le truffe negli incontri oragnizzati dalla polizia in circoli, parrocchie e luoghi di aggregazione per informare e prevenire le truffe. Il progetto della Municipale a partire dal 2020 è stato sostenuto anche dalla Prefettura, tramite un bando del Ministero dell’Interno e la collaborazione con le altre forze di polizia si è istituzionalizzata. E se appunto un problema di vulnerabilità esiste e le persone si sentono vittima di reato vi è ora la possibilità di affrontarlo gratutuitamente insieme con un progetto finanziato dal Ministero della Giustizia e dalla Regione che su Prato è seguito dalla Società della Salute di via Roma 101. Le associazioni Aleteia e Intrecci mettono a disposizione sostegno psicologico, informazione sui diritti, mediazione e accomapagnamento ai servizi. Si può prendere appuntamento al numero verde 800 777 811. E’ in corso la stipula dei protocollo con Prefettura, tribunale e forze dell’ordine. Il servizio, gratuito, è già attivo.