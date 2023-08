"Asilo nido comunale Servizio garantito"

L’assegnazione della gara per la gestione dell’asilo nido comunale "L’albero verde" di Poggio a Caiano non potrà avvenire prima del 30 settembre, ma il servizio alle famiglie sarà garantito in continuità tramite una proroga all’attuale gestore.

"Comprendiamo le preoccupazioni delle famiglie – spiega l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi – e vogliamo rassicurarle sull’impegno massimo di questa amministrazione a garantire, nonostante le gravi difficoltà ereditate, un servizio di qualità per i loro figli. L’affidamento della gestione del nido per il decennio 2012-2022 è avvenuto nel 2011 e il contratto sottoscritto con la cooperativa Alambicchi prevedeva la fine del servizio al 31 luglio 2022. In seguito alla sospensione dell’attività per emergenza Covid-19 e al ricalcolo dei giorni, è stata prolungata la gestione del nido fino al 18 gennaio 2023. Per non interrompere un pubblico servizio, l’amministrazione comunale precedente è ricorsa all’istituto della proroga tecnica del contratto, a cui si può accedere in via del tutto eccezionale e per un tempo strettamente necessario per l’individuazione del nuovo contraente, senza però procedere ad un nuovo bando di gara". La nuova giunta Palandri, ha trovato perciò una gestione ormai scaduta e solo tecnicamente prorogata.

"I tempi per la stesura del bando – aggiunge Patrizia Cataldi – per la determina e per la firma dell’allora responsabile dei servizi, i futuri lavori della commissione bando nonché i tempi di legge previsti per i bandi faranno saltare almeno a fine settembre l’assegnazione. L’amministrazione prorogherà la gestione del nido alla cooperativa Alambicchi fino all’insediamento del nuovo gestore".