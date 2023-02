Asili nido, tornano le liste d’attesa Tante richieste anche per lattanti

"Con la pandemia abbiamo avuto paura che le famiglie si allontanassero definitivamente dai servizi all’infanzia. Sarebbe stata davvero una perdita enorme perché la rete dei nidi è una eccellenza di cui andiamo molto fieri". L’assessore Ilaria Santi non nasconde le preoccupazioni che il post Covid aveva instillato nell’amministrazione. Durante i due anni di epidemia le iscrizioni ai servizi per l’infanzia erano drasticamente crollate, ma oggi, numeri alla mano, è il momento di buttarsi alle spalle gli anni bui del virus e continuare ad investire nel sistema scuola.

A dare forza all’assessore all’istruzione sono le domande, addirittura più alte rispetto al 2019: quasi 300 richieste di inserimento all’asilo nido tanto che l’amministrazione è stata costretta ad aprire una lista d’attesa per accogliere tutti i bambini. Anche le richieste per i lattanti, ossia piccoli da zero a tre mesi, sono aumentate e adesso i 12 posti comunali a disposizione non sono più sufficienti.

"Siamo felici che le famiglie siano tornate a chiedere i servizi all’infanzia, è molto importante il lavoro che viene svolto sui bambini da zero a tre anni – continua Santi –. Prato è stata una città pioniera in questo senso, oltre 40 anni fa grazie alla lungimiranza di amministratori illuminati è stato aperto il primo asilo nido per permettere alle donne di andare a lavoro e anche per garantire un pasto completo almeno una volta al giorno. Una tradizione che Prato porta avanti e che si rafforza con le tante richieste che sono arrivate oggi".

In città esiste una rete di nidi comunali e di nidi convenzionati accessibili alle stesse tariffe calcolate sulla base del reddito Isee. Dal 9 al 27 gennaio sono state raccolte le iscrizioni della fascia d’età dei medi e dei grandi (bambini nati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 agosto 2022). Fino al 10 marzo invece restano aperte le iscrizioni per i bambini della fascia d’età dei piccoli (nati dal 1° settembre 2022 al 28 febbraio 2023).

In generale le iscrizioni agli asili nido non chiudono mai, le famiglie possono comunque rivolgersi in qualsiasi momento agli uffici comunali per fare richiesta d’ingresso. In caso di lista di attesa il Comune crea una graduatoria a scorrere per cercare nel più breve tempo possibile di dare risposte a tutti i genitori. Da quest’anno è possibile effettuare delle visite virtuali ai nidi comunali, collegandosi al canale YouTube del Comune dove saranno pubblicati i video aggiornati che presentano gli spazi e illustrano le routine e le attività che vengono proposte ai bambini iscritti al nido.

Silvia Bini