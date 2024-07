Artimino è lo scenario perfetto: sempre più mèta vip

I matrimoni torneranno protagonisti ad Artimino ma non solo. Le fastose nozze fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, celebrate nella villa medicea "La Ferdinanda" il 30 giugno scorso con l’intero complesso opzionato per tre giorni e il borgo off limits con ingresso solo per i residenti, hanno rivitalizzato l’interesse per la location fiabesca. "Questo matrimonio – spiega Rodolfo Tomada, albergatore e consigliere di Federalberghi Prato – ha portato molto lavoro e sono certo ne porterà ancora. Sono arrivate richieste di informazioni sull’organizzazione e i costi approssimativi per sposarsi ad Artimino e in altre strutture, così come per la possibilità di fare un sopralluogo. Quel matrimonio ha fatto parlare. La tenuta di Artimino è l’unica location che si presta ad un utilizzo totale per un numero consistente di invitati e di uno staff. Chiaramente anche agriturismi e ville sono in grado di ospitare matrimoni importanti. Tanti anni fa furono i giapponesi i primi a scegliere la Toscana per sposarsi, poi la moda è dilagata".