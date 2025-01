Arcobaleno primeggia. Ecco due medaglie d’oro

Nei giorni scorsi, a Rimini si è chiusa la rassegna ginnica "Ginnastica in Festa", che ha visto sfidarsi in Romagna agoniste provenienti da tutta Italia. Fra loro c’erano anche le ginnaste dell’Arcobaleno, le quali hanno fatto registrare prestazioni più che positive soprattutto per quel che riguarda la ginnastica artistica. Partendo dalle due medaglie d’oro e dai relativi titoli di campionesse nazionali: sul gradino più alto del podio sono salite nel "Duo winter Lb J1" Aurora Ghetti e Virginia Nardi, al pari delle compagne di squadra Matilde Caselli e Giada Travelli nel "Duo senior Lc3 SX". Tra le "S2", da segnalare la medaglia di bronzo colta in tandem dalle veterane Claudia Carmagnini e Francesca Ciapini, nelle duplici vesti di atlete ed allenatrici. Quarta posizione per Chiara Papucci e Gemma Presutti, che hanno sfiorato il podio fra le "Junior 1". Alla trasferta riminese hanno partecipato con profitto, nelle varie categorie, anche Emma Lastrucci, Sara Toso, Marta Silei, Anna Vannini, Lisa Moriconi, Alessandra Scibetta, Giulia Forastiero e Martina Verrilli. Archiviata questa sfida, per il sodalizio pratese è tempo di guardare avanti: il gruppo ha già ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il medagliere.

Giovanni Fiorentino