Archeologia industriale e cultura. Venti serate fra libri, musica, teatro

Venti serate tra musica, letteratura, cinema e teatro. Quando il fascino dell’archeologia industriale va a braccetto con la voglia di fare cultura in uno dei spazi più suggestivi recuperati in città, grazie all’impegno dell’associazione "Insieme per la gualchiera di Coiano". Fra gli appuntamenti da non perdere del ricco palinsesto di "Serate in giardino", evento inserito nella programmazione della "Prato Estate", l’opera dell’attrice e regista Alla Munchenbach dal titolo "Tino Schirinzi - mio padre", una pièce teatrale ricca di aneddoti, ricordi, testimonianze che conducono dritto al cuore dell’uomo e dell’attore Tino Schirinzi (martedì 23 luglio, alle 21.15). Il mese di giugno sarà dedicato principalmente alla presentazione di libri (l’appuntamento è sempre alle 21.15) al fresco del giardino, come quello di Monica Attucci "La favola di Amaranta" (giovedì 20 giugno), una fiaba intrisa di ricordi personali, piacevoli e nostalgici, ispirata alla sua vita di bambina. La sera dopo si replica con nuovi libri e una coppia di autori: sarà di Mauro Stoppioni e Angela Russo, intitolati rispettivamente "Bagliori del Passato" e "Storie sospese" (a presentare la serata sarà Chiara Recchia). I ricordi legati a una vita nel tessile si riannodano fra le pagine di "Diciassette racconti", il libro di Luciano Paoli che sarà presentato da Rossella Foggi e Manuele Nipoti. E poi "Coppie allo specchio" di Angela Pagnanelli, giovedì 27 giugno (alle 21.15), con Mario Barbacci e Teresa Paladin mentre a chiudere giugno sarà venerdì 28 Paolo Dapporto, autore del libro "Il tempo breve delle more", presentato dal giornalista Umberto Mormile e da Emozioni Danza Ads di Fabiola Borrelli.