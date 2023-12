Aprono i centri digitali. E il web diventa facile

In Vallata arrivano i "Centri di facilitazione digitale".

Si tratta di punti "fisici", luoghi dove possono trovare aiuto tutti coloro che hanno difficoltà a utilizzare il web e accedere alla rete attraverso i vari dispositivi. L’obiettivo è superare le barriere e garantire a tutti i cittadini la possibilità di usare i servizi della pubblica amministrazione in modo semplice, ma anche fornire un adeguato supporto e una mirata formazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione di competenze informatiche. A Vernio è la Biblioteca Petrarca la sede del centro di facilitazione digitale del Comune.

Domani alle 11 è in programma l’inaugurazione con il sindaco Giovanni Morganti e l’assessore regionale alle Infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo. Per l’occasione sarà presentato anche il progetto "A Vernio è facile - In biblioteca si può". Anche a Cantagallo il Centro di Facilitazione Digitale del Comune apre con l’iniziativa "Spid Date" domani dalle 9 alle 12, alla Bottega della Salute di Usella.

A Vaiano invece la data da segnare è domenica: dalle 16 alle 18 c’è "Spid date di Natale" con l’inaugurazione dell’attività del punto di facilitazione digitale del Comune in piazza Firenzuola. Gli operatori illustreranno i vantaggi del sistema pubblico di identità digitale e attiveranno gratuitamente le credenziali a chi lo richieda.

I centri offrono servizi di supporto e assistenza per creare lo Spid (il Sistema pubblico per l’identità digitale) attivare la tessera sanitaria e la carta d’identità elettronica, prenotare visite mediche, accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico e all’anagrafe nazionale, navigare in rete, effettuare i pagamenti tramite Pago Pa e molto altro ancora.