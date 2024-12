Apre la Via dei Presepi di Migliana. E poi c’è quello fatto all’uncinetto

La Vallata scalda lo spirito del Natale schierando i suoi tradizionali presepi, un’occasione per chi viene da fuori per respirare un po’ di aria buona e per fuggire dalla frenesia degli ultimi fine settimana nella piana alla ricerca di regali. Saranno inaugurati oggi la Via dei Presepi di Migliana e la natività realizzata a mano dal gruppo delle "signore di Cantagallo" , a cui quest’anno si aggiunge un albero di 4 metri fatto interamente all’uncinetto. La Via dei Presepi di Migliana compie quest’anno 45 anni: un percorso fatto di poche natività all’inizio, negli anni ’80, voluto dal parroco e dai parrocchiani, nel tempo è cresciuto arrivando a presentare una cinquantina di presepi, realizzati in tecniche miste. Fatti dalle famiglie, che si radunano nelle settimane che precedono il Natale, i presepi sono talvolta meccanizzati, oppure artistici o semplici, possono avere la musica di sottofondo o sprigionare i profumi del Natale. La peculiarità della Via dei Presepi resta comunque quella del diramarsi nei vari borghi che invita i visitatori a una sorta di caccia al tesoro. Oggi alle 15.30 l’inaugurazione, con una festa organizzata da parrocchia e pro loco e la benedizione del parroco. Il percorso potrà essere visitato il 29 dicembre e il 5 gennaio in due giri organizzati dalla pro loco. A chiusura, il 26 gennaio, una gara podistica sempre sulle tracce dei presepi. A Cantagallo la festa di inaugurazione si terrà alle 17, anche qui con la benedizione del parroco, un falò e dei dolcetti preparati dalle stesse signore, 23 in tutto, che durante i passati dodici mesi hanno anche realizzato un albero fatto a patchwork con tante tessere tessute ad uncinetto, tecnica usata per il presepe che quest’anno si arricchisce di due nuovi personaggi. Oltre al presepe e all’albero, a Cantagallo sarà possibile ammirare le numerose natività realizzate davanti alle case e nei giardini.

Claudia Iozzelli