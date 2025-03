Apre "Althara", il centro medico per la zona sud

PRATOUn nuovo centro con una trentina di medici e professionisti della sanità a coprire i bisogni dei cittadini della zona sud della città. Si chiama "Althara" e si trova in via dello Sprone 1, a fianco degli ambulatori della medicina generale e di fronte alla farmacia di via Roma. Si tratta di un poliambulatorio che offre in uno spazio rinnovato prestazioni di professionisti di varie branchie e specializzazioni mediche. Una struttura privata che però intende garantire una eticità legata a costi accessibili per le prestazioni presenti. Il direttore sanitario di Althara è Leonardo Giovannini, mentre l’amministratore è Giovanni Calusi.

"Abbiamo deciso di coniare questo neologismo che significa alta terapia – spiega Calusi – perché già dal nome vogliamo dare l’idea dell’alta qualità delle cure". Oggi alle 17.30 ci sarà l’apertura al pubblico per far vedere l’ambiente con i suoi cinque ambulatori e per far conoscere i servizi (al momento si contano una ventina di specializzazioni).

"Il centro lavora in sinergia con i medici di medicina generale e la maggior parte dei dottori presenti in Althara sono ospedalieri – aggiunge Calusi – Sarà attivo anche un percorso specifico per le problematiche femminili con professionisti come tre ginecologhe, uno psicoterapeuta, una ostetrica e due nutrizionisti". Althara intende diventare anche un presidio sanitario in più per un’area, quella di Prato sud, un pò sguarnita rispetto al centro. Tra i servizi che Althara intende avviare ci sono i prelievi di sangue in collaborazione con strutture come Synlab e la presa in carico di situazioni sanitarie più lievi onde evitare, specialmente nel fine settimana, di andare ad affollare il pronto soccorso del Santo Stefano.

"Vista la vicina farmacia, aperta anche di sabato domenica, stiamo valutando la possibilità di garantire l’assistenza medica nei week end. Un servizio in più alla cittadinanza che potrebbe accedervi in modo diretto", fa sapere Calusi. Tante le specializzazioni consultabili sul sito www.althara.it (la prenotazione per le visite si fa online o tramite telefono 0574631209).