Da Sciascia alle letture per bambini: un autunno tutto da sfogliare

Prato, 8 ottobre 2021 - Libri, mostre e attività per i bambini: sono i tanti appuntamenti promossi domani, sabato 9 ottobre, alla Lazzerini e nelle biblioteche decentrate della città all’interno della rassegna Un autunno da sfogliare. Nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita a Leonardo Sciascia, il più trasversale degli intellettuali italiani del secondo Novecento, prende il via domani alle 16.30 il primo di una serie di incontri a cura dell’italianista Rossana Cavaliere. Al centro di "Bellodi, un capitano coraggioso" (ingresso libero, prenotazioni a [email protected]) ci sono i protagonisti di Il giorno della civetta, romanzo poliziesco che ha reso celebre lo scrittore e giornalista siciliano e che a sessanta anni dalla pubblicazione continua a coinvolgere i lettori per la sua modernità.

Anche il secondo incontro, il 16 ottobre, sarà dedicato ai personaggi del celebre romanzo, anche attraverso un’analisi comparata con la relativa trasposizione cinematografica. Nel terzo, sabato 23 ottobre, saranno invece delineati i profili di personaggi diversi di uno Sciascia meno noto, ma non per questo meno avvincente. Sempre oggi in Lazzerini alle 17 nella galleria espositiva verrà invece inaugurata la mostra "Quando gli abiti parlano. Vestire la cultura", a cura del Gruppo Fotografico Mercantori. 16 pannelli espositivi raccontano la cultura della moda e dell’arte sartoriale italiana degli anni ‘60 del secolo scorso, il periodo del "miracolo economico" e della grande ripresa dopo la fine della seconda Guerra Mondiale. Il progetto si esprime per mezzo degli scatti, realizzati a partire dal 2018 da Giuseppe Faienza, alle opere sartoriali della costumista pratese Osanna Vannucci.

Fino al 4 novembre negli orari di apertura al pubblico della Lazzerini; per l’inaugurazione ingresso fino a esaurimento posti distanziati. E veniamo alle proposte per i più piccoli. Sempre domani, alle 10, il primo appuntamento di Libri… a zonzo, letture e laboratori a cura di Susanna Pellegrini (dai 4 ai 7 anni), il ciclo si apre con un’incursione nelle tante meraviglie da scoprire in città. Alle 16 è invece di scena il mondo dei fumetti con letture e laboratorio alla scoperta di storie e personaggi di carta (da 8 a 11 anni); protagoniste le storie della serie Stefi di Grazia Nidasio. Iniziative anche nella biblioteca Nord Peppino Impastato, alle 10 letture animate insieme a Lisa Biancalani, mentre alle 15.30 Bibliogame Day con tanti giochi da tavola insieme all’associazione Ludissea 42.

La biblioteca Ovest propone sempre domani, alle 10, letture animate sui temi colori e natura (da 4 a 9 anni) e alle 16 la presentazione del libro di Elena Molini "Piccola libreria con delitto", presente l’autrice. F. T.