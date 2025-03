Appello per la scuola di Migliana: "Il muro esterno è a rischio crolli"

C’è un’emergenza che riguarda il muro esterno della scuola primaria di Migliana per la quale siamo già impegnati sulla ristrutturazione, ma servono risorse ingenti e il bilancio del nostro piccolo Comune non consente certo di intervenire".

Il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno, con l’assessora all’istruzione Manuela Chiaramonti, lancia un appello alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e al ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, con una lettera partita questa mattina.

"Ciò di cui abbiamo disperatamente bisogno è il sostegno economico necessario, nell’immediato, per risolvere l’emergenza del muro, ma non solo; chiediamo anche le risorse necessarie che ci permettano in tempi ragionevoli di restituire la piccola scuola alla frazione di Migliana", scrivono gli amministratori. Nella lettera la situazione viene spiegata con dovizia di particolari. "Sulla base di recenti sopralluoghi svolti dai tecnici, è emerso che dopo gli ultimi gravi eventi meteorologici il muro di contenimento del giardino che circonda la scuola, lungo la via di Casaccia, versa ormai in gravissime condizioni di stabilità tali da costringerci ad intervenire con urgenza, con idonee misure per la sicurezza della pubblica incolumità – aggiungono –. C’è il rischio reale che il muro possa cedere e franare sulla viabilità pubblica, con conseguenze per persone e beni".

Il Comune già da oggi ha affidato un incarico da diecimila euro per la messa in sicurezza provvisoria con puntellamento e ha pronta un’ordinanza per le opportune limitazioni alla sosta e al transito pedonale e veicolare lungo il muro di contenimento. "Il puntellamento è un intervento solo provvisorio e tecnicamente non risolutivo – sottolineano Bongiorno e Chiaramonti –. La giunta comunale per la sola messa in sicurezza del muro, lo scorso dicembre, ha approvato un progetto che prevede un intervento risolutivo di circa 240 mila euro. Una realtà come il Comune di Cantagallo non può permettersi di realizzare un intervento così rilevanteo senza compromettere il bilancio, soprattutto dopo l’impegno che questo ente è stato chiamato a sostenere per gli avvenimenti meteo avversi di questi anni".

Nel 2022 il Comune è riuscito a candidare, con uno studio preliminare, il progetto di ricostruzione della scuola a un bando del Pnrr. Ad oggi il progetto non risulta ancora finanziato. E nel 2023 l’amministrazione di Cantagallo si è aggiudicata le risorse del bando nazionale per l’ulteriore fase di progettazione che è nelle fasi finali.