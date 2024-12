Appello Metropopolare: "Donate quaderni e matite ai detenuti del laboratorio teatrale"

Teatro Metropopolare lancia una campagna per sostenere il laboratorio teatrale della Dogaia: l’acquisto di materiali utili per gli attori detenuti, come quaderni e penne alla Cartoleria Bruschi di via del Pellegrino e la Libreria alla Cartoleria Gori di via Ricasoli, che hanno aderito al progetto. "Un quaderno - racconta Livia Gionfrida - può diventare un diario, un copione, un racconto; una penna, invece, può tracciare nuove prospettive, dando voce a chi spesso non ne ha. Con questo gesto, i partecipanti