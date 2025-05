Antigone in Amazzonia, ultime repliche

Oggi alle 19.30 e domani alle 16.30 al Metastasio le ultime repliche di Antigone in Amazzonia, lo spettacolo di chiusura della stagione. Si tratta della terza e ultima parte di una nuova trilogia dedicata agli antichi Miti (dopo Orestes in Mosul nell’ex capitale dello Stato Islamico e il film su Gesù, The New Gospel, nei campi profughi dell’Italia meridionale) dal regista e autore Milo Rau, tra i maggiori protagonisti della scena internazionale, pluripremiato intellettuale e artista che affronta, a teatro come al cinema, i nodi irrisolti del contemporaneo – dalla politica alla religione, dall’ambiente, alle macrostrutture economiche che determinano il vivere civile.

Ultimo spettacolo di stagione anche per la rassegna MetRagazzi domani al Teatro Magnolfi alle 17, con repliche sabato 17 e domenica 18 maggio, sempre alle 17. In scena Io danzo Io parlo (foto), progettato e realizzato da Kinkaleri, ovvero Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco. Si tratta di una performance sulla trasmissione del codice K: inventato da Kinkaleri è un alfabeto gestuale che lega ogni lettera a un movimento semplice per trascriverlo direttamente sul proprio corpo. Durante lo spettacolo saranno presentati dai performer tutti gli elementi costitutivi del codiceK, fornendo ai partecipanti le possibili applicazioni.