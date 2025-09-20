Animali da salvare . Ecco dove rivolgersi

Una brochure per i nostri amici animali realizzata dal Comune. Come comportarsi con un animale ferito? Oppure se si incontra un animale insolito abbandonato, ad esempio un rettile. Francesca Napolitano, consigliera speciale del sindaco Edoardo Prestanti per le questioni legate al benessere degli animali ha curato questa brochure. Non sempre, infatti, è facile individuare l’ente preposto da chiamare in caso di necessità e questa brochure intende essere "un modo per informare e sensibilizzare i cittadini alla salvaguardia dei nostri amici animali e del nostro immenso patrimonio faunistico", in un territorio dove forte è la loro presenza.

I numeri utili, con relative mail, compresa quella di Napolitano ([email protected]), sono, per il Comune, quelli dell’ufficio Ambiente ([email protected]; 055 8750244-237) e della Polizia municipale ([email protected], 055 8712279), ma sono anche quelli delle Guardie edcozoofile Enpa ([email protected],po.it; [email protected]; 055 3891834).

La brochure contiene indicazioni a cui rivolgersi, h 24, in caso di ritrovamento di un animale ferito o vagante (Sos animali 345 32210066); di uccelli o pipistrelli (Centras Empoli 377 2406976; Lipu Mugello 347 8781971); di animali feriti o i in difficoltà (112); di pappagalli (Laboratorio salvaguardia ambiente 392 9772104); di specie esotiche, testuggini o rettili (nucleo Carabinieri Cites 055 3397842).

La brochure contiene, infine, un appello-richiesta: "dona il tuo tempo, perché, se si vuole, sono tante le associazioni che recuperano e soccorrono animali": Coordinamento associazioni animaliste Regione Toscana (339 4972440); canile “Il Rifugio” (342 8600965); oasi felina “La Bogaia” (351 7862930); Cetras Empoli (377 2406976); Oltre odv (392 1697881).