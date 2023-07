Incidente della Futa, Andrea Vitiello lascia due figli. Lutto a Carmignano

Carmignano (Prato), 23 luglio 2023 – Lascia la moglie e due figli Andrea Vitiello, 50 anni, una delle due persone morte nel tragico incidente accaduto sulla Futa, dove due motociclisti si sono scontrati frontalmente mentre passavano un sabato di relax sulle loro due ruote.

Nel riquadro Andrea Vitiello. Nella foto grande la scena dell'incidente (Fotocronache Germogli)

Andrea Vitiello era cresciuto a Campi Bisenzio. Dopo il matrimonio si era trasferito a Carmignano. Qui viveva con la moglie e due figli di 16 e 20 anni. Nella giornata di sabato, da grande appassionato di moto, aveva deciso di spostarsi dalla provincia di Prato all’Appennino tra Toscana e Emilia Romagna. Poco dopo le 15 il tragico incidente, l’impatto fatale e il tentativo di rianimazione del 118, purtroppo inutile.

La notizia si è sparsa in pochissimo a Carmignano. Vitiello lavorava per una ditta di Prato che produceva prodotti tessili per gli interni delle auto.

A ricordare Andrea Vitiello un amico, Giancarlo D’Agostino, titolare del pub campigiano Aran Island: “Abbiamo trascorso la nostra infanzia in via Foscolo a Campi Bisenzio. La passione per le moto ha unito il nostro gruppo di amici. Lui era davvero molto appassionato. L’ho visto l’ultima volta due sere fa quando si è fermato al pub a salutarmi e a bere qualcosa. La notizia mi ha sconvolto. Mancherà a tutti noi moltissimo”.

Dopo i soccorsi e i rilievi, il magistrato ha acconsentito per la restituzione della salma alla famiglia. Saranno adesso fissati i funerali.