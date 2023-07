Tragedia sulla Futa, due motociclisti si scontrano frontalmente: morti

Firenzuola (Firenze), 22 luglio 2023 – Tragedia della strada: due motociclisti, a bordo dei rispettivi veicoli, si sono scontrati frontalmente e sono morti sul colpo.

L’incidente è successo nel pomeriggio di oggi – sabato 22 luglio – a Firenzuola, verso le ore 15, sulla strada statale 65 della Futa. Una tragedia che segna la provincia di Firenze in un sabato estivo di vacanza.

Tanta gente è sull’Appennino fiorentino per cercare un po’ di fresco in questi giorni di grande caldo in pianura.

Da capire cosa abbia portato all’incidente. Sembra comunque confermato che i due motociclisti provenissero da direzioni diverse.

A indagare sono i carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo. Per i due motociclisti sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Ma le ferite provocate dal tremendo scontro erano troppo gravi. Inutile ogni tentativo di rianimazione, lo scontro non ha lasciato loro scampo.

La zona della Futa ogni weekend è meta di tanti appassionati di moto.

Notizia in aggiornamento