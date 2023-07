Due vite spezzate in pochi secondi: incidente della Futa in moto, dov’è accaduto

Firenze, 22 luglio 2023 – Un tremendo incidente che ha portato via due vite. Accade sul passo della Futa, all’altezza di Firenzuola in un sabato 22 luglio che doveva essere di festa e relax sugli Appennini.

A scontrarsi frontalmente, in località Traversa, provenendo dalle due direzioni opposte, due motociclisti con i rispettivi mezzi da strada. Non si sa cosa abbia causato lo scontro.

Per le due persone non c’è stato niente da fare, nonostante i soccorsi del 118 con l’invio anche di un elicottero Pegaso, poi rientrato. Le vittime sono di Empoli e di Carmignano in provincia di Prato. Erano appassionate di moto e come tanti percorrevano nel weekend le strade dell’Appennino.