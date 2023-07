Incidente in moto, i due morti sulla Futa avevano 49 e 50 anni

Firenzuola (Firenze), 22 luglio 2023 – Avevano circa 50 anni entrambe le vittime dell’incidente avvenuto sul passo della Futa, nel territorio comunale di Firenzuola. Qui due motociclisti si sono scontrati frontalmente. Un impatto devastante.

Entrambi hanno perso la vita e ogni manovra rianimatoria è stata vana. Una tragedia che segna la provincia di Firenze in un sabato 22 luglio che doveva essere di festa e di relax. Le vittime sono Andrea Vitiello, 50 anni di Carmignano, in provincia di Prato e Michele Fedeli, 49 anni, che abitava a Montaione, nell’Empolese Valdelsa, in provincia di Firenze.

Due appassionati di moto che il destino ha fatto tragicamente incontrare in quel punto del passo della Futa, in località Traversa. Le loro moto sono andate distrutte. E’ toccato ai carabinieri, intervenuti dopo le prime chiamate degli automobilisti di passaggio, ricostruire l’accaduto. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione dei due corpi alle famiglie.