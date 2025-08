Alluvione di Prato, la procura chiede il rinvio a giudizio per amministratori e tecnici

Prato, 2 agosto 2025 – La procura di Prato ha fatto diverse richieste di rinvio a giudizio, a vario titolo, per i reati di omicidio colposo e disastro colposo a carico di amministratori pubblici e tecnici dei Comuni sull'alluvione del novembre 2023 che causò vittime allagamenti e danni ingenti. Il gup Marco Malerba ha fissato la prima udienza al 19 novembre. A firmare gli atti sono stati il procuratore capo Luca Tescaroli e i sostituti Valentina Cosci e Alessia La Placa che hanno chiesto il rinvio a giudizio anche dell’ex sindaco di Prato Matteo Biffoni e del sindaco di Montemurlo Simone Calamai.

"Sinceramente non mi sento responsabile di quanto contestato dalla Procura: i latini affermavano ‘ad impossibilia nemo tenetur’… e io sono sicuro di aver fatto tutto il possibile sia prima che durante quelle tragiche giornate. Affronto il processo con serenità, ma anche non pizzico di dispiacere, questo è innegabile", ha dichiarato Biffoni.

L'alluvione nel Pratese provocò due vittime: Antonio Tumulo a Prato, travolto dal torrente Bardena mentre era in auto, e Alfio Ciolini, annegato in casa per l'esondazione del torrente Bagnolo nel comune di Montemurlo. Ingenti anche i danni, stimati in milioni e milioni di euro. Numerosi gli episodi drammatici. Due persone si salvarono in extremis dopo essere rimaste intrappolate nei veicoli finiti nel fiume Bisenzio.