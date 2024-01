Alluvione, le domande per i ristori

E’ stata prorogata fino al 19 gennaio la procedura per la richiesta dei danni subiti da privati e aziende dopo l’alluvione. Si tratta dei ristori messi a disposizione non solo dalla Regione ma anche dal governo. "Abbiamo deciso di prorogare la scadenza per dare la possibilità a tutti i cittadini e alle aziende di poter presentare domanda – hanno spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras –. Inoltre, dopo gli sportelli di Prato e Campi Bisenzio è in funzione da prima di Natale uno anche a Quarrata". Per ulteriori informazioni consultare la pagina web della Regione: www.regione.toscana.it/alluvione2023. Sulla sezione del portale dedicata ci sono anche le istruzioni per la compilazione che potrà essere fatta anche su delega del titolare o rappresentante legale dell’azienda.