Alluvione, evacuata una palazzina nella valle del Bisenzio

Briglia di Vaiano (Prato) – Evacuate dai vigili del fuoco nella notte tre persone da una palazzina nel Pratese, a Briglia di Vaiano, sulla Ss 325 della Val di Bisenzio dove la piena de bacino del fiume in piena ha fatto danni nei giorni scorsi.

L'evacuazione è stata fatta a scopo precauzionale. L'edificio è in corrispondenza del Rio Secco, un affluente del Bisenzio, che nei giorni scorsi ha fatto i conti con la piena. Sono due famiglie. I tre per ora hanno trovato un alloggio in un albergo a Prato.