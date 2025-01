"Alluvione, a distanza di 15 mesi rischio idrogeologico sempre alto"

"Dopo quasi 15 mesi dal 2 novembre 2023, ci sono state più parole che fatti. Un esempio è che, in quasi 15 mesi, non sono riusciti a rimuovere i detriti dal torrente Bagnolo e a completare i lavori sullo Stregale; ad Oste il rischio idraulico è ancora molto alto". Antonio Matteo Meoni capogruppo di Fratelli d’Italia, torna con forza sul rischio idrogeologico dopo il sopralluogo dell’assessore regionale Monia Monni. "Quali sono stati gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico realizzati prima del 2 novembre 2023? Quanto investiva il Comune ogni anno per gli interventi strutturali per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico prima del 2 novembre 2023?", chiede Meoni. "Prima di tale evento, se non ricordo male, si inaugurava il ‘Cammino dell’acqua’ sul torrente Bagnolo, un percorso didattico e culturale sul torrente; l’amministrazione non era a conoscenza quindi del rischio potenziale del torrente Bagnolo?".

Ma c’è di più: "Nel frattempo, si segnala un calo drastico del valore immobiliare nelle zone alluvionate, superando anche il 30%. Questo è dovuto al forte sentimento di insicurezza percepito a Montemurlo. Ricordo inoltre che il centrosinistra montemurlese, lo scorso 11 ottobre, durante il consiglio comunale straordinario, votò contro il nostro emendamento per l’istituzione di una commissione straordinaria con la partecipazione del presidente del comitato di Bagnolo per l’alluvione".

Il consigliere di centrodestra ricorda anche il piano di protezione civile comunale fermo al 2012.

"Dopo un intervento costato oltre un milione di euro sullo Stregale, è stata posizionata una grata, segnalata più volte dai cittadini come potenziale pericolo, ha causato, lo scorso 8 settembre, un nuovo allagamento delle abitazioni private vicine al torrente Stregale, causando danni a molti cittadini. Questo è inaccettabile e non possiamo continuare a tollerare simili errori - chiude Meoni -. Il centrodestra a Montemurlo è sempre stato all’opposizione da prima che io nascessi; basta proclami! L’amministrazione di sinistra presenti progetti concreti e risolutivi senza ‘grate fallimentari’, ma sottoponendo questi progetti anche all’opposizione, perché ricordo che noi siamo rappresentanti della cittadinanza tutta".

Si.Bi.