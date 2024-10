Alluvione a Bagnolo : "Frazione dimenticata"

Domani sera alle 19 in consiglio comunale si discuterà dell’interrogazione sul rischio idraulico presentata dall’opposizione. Il comitato di Bagnolo, nato dopo l’alluvione di novembre che raccoglie circa 200 famiglie colpite dalla piena, promette che non mancherà all’appuntamento in palazzo comunale. Per oggi la Regione ha diramato una nuova allerta arancione e la paura sale. I residenti di Bagnolo si sentono dimenticati: "Nella nostra zone non è stato fatto niente", dice la portavoce del comitato Sabrina Tabani. "A parte gli interventi sullo Stregale, tutto il resto è rimasto fermo al 2 novembre 2023. Il Bagnolo non è stato ripulito dai detriti, l’amministrazione ha in programma di buttare giù il ponticino sul torrente nei pressi del giardino Incantato, ma è un intervento che non servirà a molto, sono soldi e tempo buttati. Anche sul bacino è rimasto tutto fermo, ci sono rami e tronchi di albero che non sono stati rimossi, ma noi viviamo con la paura". Anche la cassa di espansione di Bagnolo crea preoccupazione: "raccoglie tutte le acque che scendono dalla collina, ma è piena di detriti e così non serve a niente in caso di pioggia intensa. In via Giotto c’è un fosso che porta tutta l’acqua piovana, quel fosso andrebbe deviato altrimenti gli allagamenti non finiranno mai". Tra i problemi che hanno rallentato la pulizia del Bagnolo ci sarebbe il serpentino nel letto del torrente che va smaltito e trattato in modo specifico mentre il bacino di Montachello non è stato svuotato e quindi ripulito sembra, da quello che riportano i residenti, per prescrizioni di Arpat legate alla tutela delle specie animali presenti nel lago.

Appuntamento venerdì alle 19 in Comune.

Silvia Bini