Allocca al festival del teatro a New York

"E’ stata un’esperienza fantastica". Di ritorno dagli Stati Uniti, dove ha partecipato con la "Genesi del Rigenero" al Festival del Teatro Italiano di New York, svoltosi dal 29 aprile al 13 maggio, Giuseppe Allocca è a dir poco entusiasta. L’artigiano teatrante (come ama definirsi il giovane pratese, essendo anche fondatore - assieme alla sorella - dell’attività di rigenerazione di accessori di maglieria, Lo Fo Io) è salito sul palco dei teatri dei distretti di Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island per raccontare la storia dei cenciaioli.

"Lo spettacolo è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. A gratificarmi ulteriormente c’è stato anche il fatto di essere coinvolto in un festival qualitativamente parlando davvero importante. In più ho stretto diversi rapporti e non escludo di poter tornare in America ad esibirmi".

Neanche il tempo di riposarsi che Allocca sarà di nuovo in scena, stavolta a casa, al "Garibaldi", con lo spettacolo "L’Amor che (non) move il Sole", dedicato a Galileo Galilei e che lo scorso anno gli ha fruttato due riconoscimenti in occasione del Milano Off Fringe Festival.

L’appuntamento per venerdì alle 21. Biglietti disponibili su Ticketone.