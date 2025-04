Alle Puddu i piccoli geni della matematica

Sono piccoli, ma già con una mente brillante e una sorprendente abilità nel ragionamento logico: gli alunni di una classe terza dell’istituto comprensivo Claudio Puddu guidato dal dirigente Roberto Santagata hanno conquistato i vertici del ’Con-corso Matematica per tutti’, guadagnandosi l’accesso alla finale nazionale a Roma, in programma il 16 e 17 maggio. L’iniziativa, promossa dall’associazione Tokalon con il sostegno dell’Unione Matematica Italiana, coinvolge scuole di tutta Italia con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla matematica in modo creativo, inclusivo e stimolante. E proprio questi bambini, guidati dai docenti Francesco Pugliese e Beatrice Gonnelli, hanno dimostrato che con impegno e passione anche i numeri possono far sognare.

Alla selezione online, la classe si è presentata con 20 alunni, suddivisi in 5 squadre da 4 componenti: tutte le squadre si sono qualificate per la fase finale del gioco di logica, e due di esse si sono addirittura classificate prime. L’intera classe ha ottenuto un brillante secondo posto nazionale, un risultato che premia il lavoro collettivo e l’approccio ludico all’apprendimento.

"È stata una vera gioia vederli impegnati con entusiasmo – raccontano i docenti –. Hanno lavorato in squadra, si sono confrontati e hanno affrontato ogni sfida con intelligenza e spirito di collaborazione. Il gioco ‘Set’, con la sua struttura logica, è stato perfetto per stimolare concentrazione e velocità mentale". La matematica, dunque, non è solo una materia scolastica, ma può diventare un terreno di gioco dove esercitare il pensiero critico, l’intuizione e la capacità di risolvere problemi. E questi piccoli alunni lo hanno dimostrato con i fatti. Ora li aspetta un’esperienza emozionante.